distretto del mobile imbottito puglia basilicata per superare la crisi al via il tavolo interregionale

È stato avviato un nuovo tavolo interregionale tra le amministrazioni di Puglia e Basilicata, dedicato al distretto del mobile imbottito e dell’arredo. La riunione, annunciata dalla Regione Puglia, mira a affrontare le sfide del settore e a promuovere iniziative congiunte. La collaborazione tra le due regioni rappresenta un passo importante per sostenere le attività produttive locali e trovare soluzioni condivise alla crisi del comparto.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Al via il primo tavolo interregionale dedicato al Distretto del mobile imbottito e dell’arredo. Un incontro che segna l’avvio concreto di un percorso condiviso: tutte le parti presenti, istituzioni regionali di Puglia e Basilicata, organizzazioni sindacali e datoriali, hanno espresso un interesse convergente e una disponibilità piena a lavorare alla costituzione del Distretto interregionale con una serie di tavoli tecnici che saranno convocati già dalla prossima settimana. L’incontro odierno è stato presieduto dal presidente della Regione Puglia, dall’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, insieme al presidente della task force Occupazione della Puglia, Leo Caroli, e dal direttore generale per lo Sviluppo economico della Regione Basilicata, Giuseppina Lo Vecchio.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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