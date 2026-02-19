Il piano asfaltature è stato approvato, ma i cittadini chiedono tempi chiari per i lavori. La causa principale è la mancanza di scadenze precise che rischiano di prolungare i disagi nelle strade. Molti residenti si lamentano delle lunghe attese e delle incombenze senza una data certa di fine. Le autorità devono definire un calendario preciso per evitare ulteriori ritardi. La richiesta è di rispettare le promesse e garantire trasparenza nelle operazioni. Solo così si potrà evitare confusione tra gli abitanti.

"Fare opposizione non significa dire no per principio, ma valutare nel merito ciò che viene proposto. Per questo vogliamo essere chiari: Fratelli d’Italia è favorevole al piano asfalti annunciato dall’amministrazione e auspica che i lavori vengano avviati e soprattutto conclusi nel più breve tempo possibile. Positiva anche la sperimentazione della macchina tappabuche: innovare è giusto, a patto che produca risultati concreti. Restano però alcune perplessità rispetto all’ennesimo annuncio, tra l’altro privo, al momento, di un cronoprogramma dettagliato". E’ l’intervento di Matteo Bagnoli, capogruppo di Fratelli d’Italia, all’indomani della presentazione del maxi piano di asfaltature che interesserà tutto il territorio pontederese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Bene il piano asfaltature. Ma servono tempi certi"

