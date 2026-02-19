Bene il piano asfaltature Ma servono tempi certi
Il piano asfaltature è stato approvato, ma i cittadini chiedono tempi chiari per i lavori. La causa principale è la mancanza di scadenze precise che rischiano di prolungare i disagi nelle strade. Molti residenti si lamentano delle lunghe attese e delle incombenze senza una data certa di fine. Le autorità devono definire un calendario preciso per evitare ulteriori ritardi. La richiesta è di rispettare le promesse e garantire trasparenza nelle operazioni. Solo così si potrà evitare confusione tra gli abitanti.
"Fare opposizione non significa dire no per principio, ma valutare nel merito ciò che viene proposto. Per questo vogliamo essere chiari: Fratelli d’Italia è favorevole al piano asfalti annunciato dall’amministrazione e auspica che i lavori vengano avviati e soprattutto conclusi nel più breve tempo possibile. Positiva anche la sperimentazione della macchina tappabuche: innovare è giusto, a patto che produca risultati concreti. Restano però alcune perplessità rispetto all’ennesimo annuncio, tra l’altro privo, al momento, di un cronoprogramma dettagliato". E’ l’intervento di Matteo Bagnoli, capogruppo di Fratelli d’Italia, all’indomani della presentazione del maxi piano di asfaltature che interesserà tutto il territorio pontederese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Un anno fa si scioperava per lo stipendio, oggi segnali positivi alla Tekne di Ortona, ma la Fiom Cgil ammonisce: "Servono tempi certi"A un anno dallo sciopero dei lavoratori della Tekne di Ortona, segnali positivi emergono, ma la Fiom Cgil sottolinea l’importanza di stabilire tempi certi per il confronto e il rispetto delle esigenze dei dipendenti.
Alluvione, contributi bloccati: "Servono risposte e tempi certi"A oltre due anni dall’alluvione di novembre 2023, permane la difficoltà nell’erogazione dei contributi regionali destinati ai ristori.
Asphalt Milling by Myself – Real POV with Operator Secrets
Argomenti discussi: Bene il piano asfaltature. Ma servono tempi certi; Belluno, piano asfalti da mezzo milione di euro: ecco le strade interessate.
Ripartiamo dai Giovani, bene il Comune di Ancona su manutenzioni e decoro al PianoApprezzamento per il lavoro che l'Amministrazione comunale di Ancona sta portando avanti sul fronte della manutenzione e del decoro urbano nel quartiere Piano San Lazzaro. Così Ripartiamo dai ... ansa.it
Un piano di asfaltature da 170mila euroIl Comune di Montelupo ha stanziato 170mila euro per la manutenzione e riasfaltatura in nove punti del territorio, che saranno effettuate tra la fine quest’anno e i primi mesi del 2026 (con ulteriori ... lanazione.it
https://www.genova24.it/2026/02/sicurezza-e-il-nuovo-piano-del-comune-di-genova-il-siap-bene-ma-serve-distinzione-tra-competenze-454324/ facebook