Sanità privata Rsa e riabilitazione | due giornate di protesta in Campania

Le lavoratrici e i lavoratori della sanità privata, delle RSA e della riabilitazione in Campania hanno deciso di scioperare il 4 e il 10 marzo, protestando contro le condizioni di lavoro e i salari bassi. La causa principale è la mancanza di un adeguato riconoscimento economico e di tutele contrattuali. In molte strutture, il personale si trova senza turni di riposo e con stipendi insufficienti, aggravando la situazione già difficile. La mobilitazione mira a far sentire la voce di chi lavora a contatto con le persone più fragili.

Le lavoratrici e i lavoratori della sanità privata, delle RSA e della riabilitazione in Campania attueranno due giornate di mobilitazione il 4 e il 10 marzo. La protesta è stata decisa da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl per denunciare una condizione che da anni grava su migliaia di professioniste e professionisti: contratti collettivi scaduti da otto, dieci e in alcuni casi oltre tredici anni. Nonostante questo ritardo ormai intollerabile, non vi è ancora alcuna certezza sui tempi del rinnovo né sulla possibilità di ottenere un adeguamento economico proporzionato alle responsabilità richieste nei servizi essenziali di cura.