Sanità in Basilicata | scatta la protesta per difendere i servizi

In Basilicata, si sono svolte manifestazioni di protesta organizzate dallo Spi Cgil a Senise, con l’obiettivo di difendere i servizi sanitari locali. La mobilitazione si concentra sulla richiesta di un miglior coordinamento tra le attività delle Case di comunità e l’ospedale di Chiaromonte, con l’intento di garantire un’assistenza più efficace alla popolazione. La protesta coinvolge anche rappresentanti dei sindacati e cittadini.

?? Cosa sapere Lo Spi Cgil mobilita a Senise per difendere le Case di comunità e l'assistenza. La protesta richiede il coordinamento tra il presidio di Senise e l'ospedale di Chiaromonte. Angelo Summa, segretario generale dello Spi Cgil Basilicata, ha annunciato il sostegno alla mobilitazione partita da Senise per difendere le Case di comunità e l'assistenza locale nelle aree interne. La questione sanitaria tocca i nervi scoperti del territorio lucano. La protesta che ha avuto origine a .🔗 Leggi su Ameve.eu

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