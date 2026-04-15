Sanità Schillaci | Entro l' estate Piano nazionale che manca da 15 anni

Il ministro della salute ha annunciato che entro l'estate verrà presentato un Piano nazionale che manca da circa 15 anni. In Italia, ci sono ancora differenze tra le regioni del Nord e del Sud riguardo all'accesso ai farmaci innovativi e alle liste d'attesa. La questione della disparità territoriale nel settore sanitario continua a essere al centro dell'attenzione pubblica e politica.

Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - In Italia, dall'accesso ai farmaci innovativi alle liste d'attesa, rimane ancora il divario Nord-Sud. "Ci sono ancora troppi e inaccettabili divari nella possibilità di accesso alle cure dei cittadini e su questo io credo che un ruolo fondamentale lo potrà giocare la tecnologia, l'innovazione che stiamo portando avanti con i fondi del Pnrr, quindi la telemedicina, il teleconsulto e le visite a distanza. Chi vive in zone disagiate non deve avere meno possibilità di chi vive in una grande città. Stiamo dando grande impulso al Piano sanitario nazionale (Psn) - che manca da 15 anni - e sono certo di poterlo chiudere prima dell'estate.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sanità, Schillaci: "Entro l'estate Piano nazionale che manca da 15 anni" Notizie correlate Sanità, Fico: "In contatto con Schillaci per uscire da Piano di rientro"“Sono in costante contatto con il ministro Schillaci per uscire dal Piano di rientro, per avere maggiore libertà per assunzioni e programmazione”. Leggi anche: Piano sicurezza contro la criminalità. In arrivo più agenti entro l’estate Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sanità, il ministro Schillaci a Cagliari: Inaccettabili i divari nelle cure tra i territori; Fallimenti, ritardi e una sanità allo sbando: le paure del ministro Schillaci; Liste d’attesa, Schillaci: Legge funziona dove applicata, tutti facciano la loro parte; Schillaci: Le liste d’attesa si possono abbattere anche in Sardegna, ma occorre l’impegno di tutti. Sanità, Schillaci: Entro l'estate Piano nazionale che manca da 15 anniRoma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - In Italia, dall'accesso ai farmaci innovativi alle liste d'attesa, rimane ancora il divario Nord-Sud. iltempo.it Tg Sanità, l’edizione di lunedì 13 aprile 2026Dove la legge sulle liste d’attesa viene applicata, il trend è positivo. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in una intervista rilasciata alla ‘Nuova Sardegna’. Durante l’informativa al ... dire.it Nel giorno della nascita di Leonardo da Vinci celebriamo la Giornata Nazionale del Made in Italy, che quest’anno richiama il valore delle aree interne. Investire in sanità pubblica, anche veterinaria, significa rafforzare salute, ambiente e biodiversità. #Made x.com Ccnl Sanità, FSI-USAE: “Al via la giostra del rinnovo, ma quasi nessuno si divertirà”: Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del sindacato FSI-ESAE. Prende ufficialmente il via all’Aran, nei prossimi giorni, il confronto per il rinnovo dei contratti della - facebook.com facebook