Sanità Marcello FdI | Chiarire lo stato dell’immunizzazione materna e delle coperture vaccinali pediatriche

Un rappresentante di un partito politico ha richiesto chiarimenti sulla situazione delle vaccinazioni in Emilia-Romagna, specificamente riguardo all’immunizzazione materna durante la gravidanza e alle coperture vaccinali pediatriche. La richiesta si concentra sull’eventuale presenza di programmi di immunizzazione per le donne in gravidanza e sulla diffusione di queste iniziative nella regione. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici sui dati o sulle azioni in atto.

Chiarire se in Emilia-Romagna siano attivi programmi di immunizzazione materna durante la gravidanza e quale sia il relativo livello di diffusione. Inoltre, la giunta dica quali siano i dati aggiornati, relativi al tasso di copertura vaccinale della popolazione pediatrica rispetto alle.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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