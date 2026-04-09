Sanità Marcello FdI | Riconoscere il valore dell’autista soccorritore e del tecnico di centrale operativa

Durante un intervento recente, un rappresentante politico ha sottolineato l’importanza di riconoscere il ruolo dell’autista soccorritore e del tecnico di centrale operativa all’interno del sistema sanitario regionale. Queste figure sono considerate fondamentali nella gestione delle emergenze, contribuendo a migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi di soccorso. La discussione si è concentrata sulla necessità di valorizzare queste professionalità nel rispetto delle norme costituzionali.

Riconoscere il valore strategico dell’autista soccorritore e del tecnico di centrale operativa, quali figure centrali nella catena dell’emergenza, contribuendo a rafforzare la qualità, la sicurezza e l’efficienza del Servizio sanitario regionale nel rispetto dell’assetto costituzionale delle. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Sanità, UGL Salute: “Autista soccorritore figura fondamentale, il Parlamento acceleri sul pieno riconoscimento della professione”“L’adozione del testo base in Commissione Affari Sociali alla Camera della proposta di legge presentata nei giorni scorsi dall’onorevole Cappellacci... Sanità Taranto, UIL FPL: “Regolarizzare la Centrale Operativa 118 di Sanitaservice Asl Ta. Basta autisti alla gestione del personale”La segreteria territoriale della UIL FPL di Taranto lancia un appello urgente alla direzione strategica della Asl ionica affinché si proceda a una... Nuova giunta, FdI potrebbe rinunciare alla Sanità: l’assessore verrebbe indicato da Stefani «per avere una giunta di qualità»Fratelli d’Italia potrebbe rinunciare all’assessorato alla Sanità. È quanto filtra dalle trattative in corso in queste ore sull’asse Venezia-Roma tra il neo presidente della Regione del Veneto Alberto ... ilgazzettino.it La vera catastrofe della sanità non è la catastrofe in sé ma la mancanza di un pensiero di riforma adeguato per evitarlaIl vero problema che mi preoccupa è che né la destra né la sinistra, né la politica e né il sindacato, né le istituzioni e né gli intellettuali, hanno un pensiero di riforma per rimettere a posto i ... quotidianosanita.it