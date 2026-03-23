( a skanews) — È costato la vita a pilota e copilota la collisione tra un aereo passeggeri di Air Canada e un mezzo dei vigili del fuoco su una pista dell’ aeroporto LaGuardia di New York. Francesco, il pilota che insegna a non avere paura di volare. guarda le foto La Federal Aviation Administration (Faa) ha reso noto che l’aereo coinvolto era un Bombardier CRJ-900 bimotore e ha comunicato la chiusura dello scalo a seguito di «un’emergenza». L’aereo era in arrivo da Montreal e aveva ridotto la velocità a circa 38 kmh quando ha urtato un veicolo della Port Authority di New York e New Jersey, che gestisce lo scalo. Leggi anche › Aeroporti: i 5 migliori e i 5 peggiori secondo i viaggiatori La collisione è avvenuta sulla pista 4 dell’aeroporto LaGuardia nella tarda serata di domenica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lo scalo è stato immediatamente chiuso per permettere i rilievi delle autorità e chiarire la dinamica di questo drammatico incidente

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