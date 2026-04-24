In Basilicata, il disavanzo sanitario si attesta a 64 milioni di euro nel quarto trimestre del 2025. Sono previste assunzioni di 230 persone, tra cui 200 infermieri, con l’obiettivo di rafforzare la medicina territoriale. Questi interventi puntano a migliorare i servizi sanitari e a rispondere alle esigenze della popolazione locale. La regione sta cercando di affrontare le criticità attraverso nuove assunzioni e investimenti mirati.

? Cosa sapere Disavanzo sanitario in Basilicata a 64 milioni di euro nel quarto trimestre 2025.. Nuove assunzioni per 230 unità e 200 infermieri mirano a potenziare la medicina territoriale.. Il disavanzo della sanità in Basilicata ha raggiunto i 64 milioni di euro nel quarto trimestre del 2025, ma Latronico prevede una riduzione del debito con l’arrivo dei consuntivi annuali. Durante un’audizione presso le Commissioni consiliari, l’assessore alla salute ha espresso fiducia sulla possibilità di chiudere il bilancio entro margini fisiologici, puntando su una gestione che possa assorbire l’impatto delle spese critiche. Tra farmaci innovativi e nuove assunzioni: la fotografia dei conti regionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità in Basilicata: tra buco di 64 milioni e nuovi assunti

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