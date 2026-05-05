In regione lucana, la carenza di operatori socio-sanitari ha portato a manifestazioni di protesta da parte del personale. La mancanza di sufficienti figure professionali riguarda diverse strutture e ha effetti diretti sulla cura dei pazienti. I professionisti si trovano spesso a svolgere compiti inferiori rispetto alle loro qualifiche, esponendoli a rischi legati a un possibile demansionamento forzato. La situazione evidenzia difficoltà nel garantire un’assistenza adeguata e sicura.

? Cosa scoprirai Come influisce la carenza di OSS sulla sicurezza dei pazienti lucani?. Quali rischi corrono i professionisti sanitari con il demansionamento forzato?. Perché i reparti ospedalieri non rispettano i parametri del DM 702015?. Chi deve rispondere dello scorrimento della graduatoria del concorso unico?.? In Breve Fials e Comitato idonei chiedono scorrimento graduatoria concorso unico regionale OSS.. Personale insufficiente rispetto ai parametri ministeriali 702015 per ogni 20 posti letto.. Standard previsti richiederebbero 4 o 6 unità per turno per ogni reparto.. Carenza causa demansionamento professionisti e difficoltà assistenza nei reparti di Potenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità lucana in crisi: la protesta per la carenza di personale OSS

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