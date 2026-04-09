Sanità e carenza di Oss Lucchi Pd | Partire da chi già lavora nei servizi formazione da rivedere

La mancanza di operatori socio-sanitari rappresenta uno dei problemi più urgenti nel settore dell’assistenza e della sanità. Secondo un esponente del Partito Democratico, è necessario intervenire partendo da chi già lavora nei servizi, con un'attenzione particolare alla revisione dei programmi di formazione. La situazione attuale mette a rischio la continuità delle cure e la qualità dell’assistenza fornita alla popolazione.

“La carenza di operatori socio-sanitari è oggi uno dei nodi più critici per la tenuta del sistema di cura e assistenza. Una difficoltà concreta che impone la scelta di partire da chi è già dentro i servizi, valorizzandone l’esperienza e facilitandone la qualificazione”. Lo sottolinea in una nota. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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A partire da questa sera, al Teatro Grassi, un ritratto a tutto tondo dell’attrice, autrice e regista #DariaDeflorian: 4 spettacoli per restituire il lavoro della nostra Artista associata. Personale Daria Deflorian 7 - 19 aprile bit.ly/personale_dari… x.com