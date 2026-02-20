I medici e le sfide per la sanità tra AI e carenza di personale

Il primo caso di Covid-19 in Italia fu diagnosticato a Codogno il 20 febbraio 2020, aprendo una crisi sanitaria senza precedenti. Da allora, medici e operatori sanitari affrontano difficoltà crescenti, tra carenza di personale e nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale. Le strutture ospedaliere si sono subito adattate, ma la pressione resta alta. La pandemia ha portato alla luce le fragilità del sistema sanitario e la necessità di soluzioni rapide. La gestione delle risorse e l’innovazione continuano a essere al centro delle sfide odierne.

Era il 20 febbraio 2020 quando a Codogno, nel Lodigiano, veniva diagnosticato il primo caso di Covid-19 nel nostro Paese: di lì a poche settimane la pandemia avrebbe travolto l'Italia e il mondo intero. Oggi si celebra la sesta edizione della 'Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato ', ospitata a Roma dal Conservatorio di Santa Cecilia. Un omaggio al personale sanitario. Sono 380 i medici e gli odontoiatri che hanno perso la vita durante la pandemia. "Hanno onorato fino in fondo il giuramento professionale, pagando con la vita l'impegno assunto nei confronti dei cittadini", ricorda commosso Filippo Anelli, presidente Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.