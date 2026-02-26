Ridurre le liste d?attesa | Cup unico entro l?anno Stretta sui monitoraggi

Entro un anno il Cup, il Centro unico di prenotazione regionale, sarà attivato in tutta la Puglia. Un tassello fondamentale nel disegno tracciato dal governatore Antonio Decaro per rendere più efficiente il sistema sanitario e ridurre le liste d’attesa. La conferma è arrivata ieri dall’assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia, durante i lavori della prima riunione della Commissione regionale presieduta dal consigliere della lista civica di Decaro, Felice Spaccavento. Il sistema sarà esteso a tutte le province al termine della fase di sperimentazione già avviata in provincia di Bari, scelta non solo perché è la più grande, ma anche per la presenza di realtà importanti come il Policlinico e la Asl. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

