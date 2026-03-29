Ciclone Harry M5S | Basta scaricabarile

Il Movimento 5 Stelle ha commentato negativamente la decisione di sospendere temporaneamente le misure di sostegno destinate ai territori siciliani colpiti dal ciclone Harry, definendola una scelta grave e incomprensibile. La posizione del partito si inserisce nel dibattito sulle azioni adottate per affrontare le conseguenze della perturbazione atmosferica nella regione.

“Bloccare, anche solo temporaneamente, le misure di sostegno per i territori siciliani colpiti dal ciclone Harry è una scelta grave e incomprensibile. Parliamo di comunità in ginocchio che attendono risposte rapide e che invece si trovano ostacolate da decisioni che sanno di burocrazia e distanza dalla realtà. Non è accettabile che rilievi formali si trasformino in uno stop agli aiuti. Eventuali correzioni si facciano subito, senza rallentare l’arrivo delle risorse. Pesano anche le evidenti responsabilità di una Regione incapace di prevenire questo esito e di dialogare efficacemente con Roma. La verità è che si sta consumando un rimpallo di responsabilità sulla pelle dei siciliani, aggravato dall’incapacità della governance regionale di prevenire questi esiti, che sta portando solo a un corto circuito che lascia cittadini e imprese soli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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