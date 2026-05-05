Sanità Fvg più visite e attese in calo | La riforma funziona avanti senza tentennamenti

Negli ultimi mesi, le strutture sanitarie della regione hanno registrato un incremento nel numero di visite e interventi programmati. Contestualmente, si sono ridotte le attese per i pazienti e sono stati migliorati alcuni parametri di sicurezza. Questi dati indicano un miglioramento rispetto ai periodi precedenti, con una tendenza positiva nelle attività sanitarie della regione.

Aumentano visite e interventi, mentre si accorciano i tempi di attesa e migliorano gli standard di sicurezza. È il quadro che emerge dal report 2025 dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, illustrato oggi all’ospedale di Udine durante l’assemblea dei sindaci. Secondo quanto.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Roma: Sanità, attese record per ecografie e visite. La mappaRoma, la Sanità in Attesa: Un’Analisi Approfondita delle Liste d’Attesa e delle Sfide del Sistema Sanitario Locale La sanità nella città di Roma... Senza sanità integrativa 7 milioni di visite in più all’anno per il SsnIl 23 febbraio l’evento che analizzerà il contributo della sanità integrativa alla tenuta del Ssn. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Fvg laboratorio del sociale: il Terzo settore chiede un’amministrazione condivisa; Sanità regionale, Honsell (Open): San Vito perde servizi e centralità, così si indeboliscono comunità e territori; Terzo settore, dal FVG appello per ruolo da protagonista; A Roveredo in Piano apre il Centro Disturbi Alimentari trasferito da San Vito. Sanità Fvg, il rapporto Oasi conferma i punti forti e indica le criticitàA Udine la presentazione del Rapporto Oasi 2025: qualità dell’assistenza alta, ma servono riorganizzazione e più personale ... nordest24.it Sanità in Friuli-Venezia Giulia: qualità elevata, ma margini di miglioramento nell’efficaciaIl Rapporto OASI 2025 del Cergas - Bocconi fotografa un sistema con spesa sopra la media nazionale e buoni esiti di salute, ma invita a puntare su appropriatezza delle prescrizioni e reti territoriali ... rainews.it Il sistema sanitario del Friuli-Venezia Giulia supera l’esame della Bocconi, ma servono cambiamenti: più prevenzione, territorio e investimenti sul personale Scopri cosa dice il Rapporto Oasi 2025 #Sanità #FVG #Salute #Bocconi #Welfare - facebook.com facebook