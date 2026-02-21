Roma | Sanità attese record per ecografie e visite La mappa

A Roma, i cittadini devono aspettare mesi per ecografie e visite mediche, con tempi record che superano i tre mesi. Questa lunga attesa causa disagi e preoccupazioni tra i pazienti, molti dei quali cercano di prenotare esami di routine o controlli urgenti. La situazione si aggrava soprattutto nelle strutture pubbliche, dove le liste si allungano di giorno in giorno. La mappa delle liste d’attesa rivela un quadro complesso e critico del sistema sanitario cittadino.

Roma, la Sanità in Attesa: Un'Analisi Approfondita delle Liste d'Attesa e delle Sfide del Sistema Sanitario Locale. La sanità nella città di Roma continua a confrontarsi con criticità significative nell'erogazione di prestazioni mediche essenziali. Nonostante l'implementazione di nuove normative regionali volte a snellire le procedure di prenotazione, i tempi di attesa per visite ed esami specialistici rimangono elevati, con ripercussioni dirette sull'accesso alle cure per una vasta fascia di cittadini. L'analisi dei dati relativi alle Asl romane rivela una disomogeneità marcata nell'offerta di servizi e nella capacità di rispettare i tempi garantiti, sollevando interrogativi sulla sostenibilità del sistema e sull'equità dell'accesso alle cure.