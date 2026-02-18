Senza sanità integrativa 7 milioni di visite in più all’anno per il Ssn

Ogni anno, senza la sanità integrativa, il Sistema sanitario nazionale dovrebbe gestire circa sette milioni di visite mediche, esami e prestazioni specialistiche in più. Questa situazione si tradurrebbe in un carico maggiore per le strutture pubbliche, che già affrontano lunghe liste d’attesa. Un esempio concreto è il caso di molte cliniche private che offrono servizi di diagnostica avanzata, riducendo così la pressione sui reparti pubblici.

Senza la sanità integrativa, 7 milioni di visite, accertamenti e prestazioni di alta diagnostica ricadrebbero ogni anno sul Servizio sanitario nazionale. Un dato significativo che sarà al centro della tavola rotonda promossa da Casagit Salute e Pmi Salute, ‘La psicologia dell’invecchiamento tra clinica, prevenzione e qualità della vita’. L’evento – previsto per il 23 febbraio alle 11 – sarà ospitato dalla sede romana di Casagit Salute. L’incontro nasce per affrontare una delle sfide decisive dei prossimi decenni: l’invecchiamento della popolazione e l a sostenibilità del sistema di welfare sanitario. 🔗 Leggi su Lapresse.it

