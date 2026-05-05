In Emilia Romagna, la sanità gode di una buona reputazione grazie alla qualità degli ospedali, in particolare quelli di Bologna, che spesso si posizionano ai primi posti nelle classifiche ufficiali. Tuttavia, le liste d’attesa rappresentano ancora un problema aperto, con tempi di attesa che variano e che sono al centro di molte discussioni pubbliche. La questione delle liste d’attesa continua a essere un tema caldo nel sistema sanitario regionale.

Si parla tanto di sanità eccellente in Emilia Romagna, per via dei suoi ospedali, specie quelli bolognesi, ai primi posti nelle classifiche ufficiali. Ci sono però mancanze alle quali non si è rimediato. Mi riferisco alle liste d’attesa, che per alcune visite specialistiche sono eterne o bloccate per eccesso di richieste. Ogni giorno c’è un comunicato della sanità regionale sui giornali, ma non leggo mai soluzioni per le liste d’attesa. Giacomo Santi Risponde Beppe Boni La lunghezza delle attese per le visite specialistiche è un nodo che la Regione Emilia Romagna non riesce a sciogliere. Si auto loda molto spesso sulla sanità ma evita, almeno pubblicamente, di affrontare il problema.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sanità e liste d’attesa: un nodo irrisolto

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