Nella sanità liste d’attesa sempre infinite

Mi sono recato al CUP di Ozzano Emilia per prenotare un esame medico ecodoppler. Gli addetti, molto gentili e professionali, mi hanno assistito durante tutta la procedura. La sala d’attesa era affollata e le liste di attesa per le visite sanitarie sono molto lunghe, con tempi spesso elevati. La situazione sembra invariata da tempo, senza segnali di miglioramento.

Mi reco al Cup di Ozzano Emilia (addetti gentilissimi e professionali) per prenotare un esame medico ecodoppler. Mi aspettavo 3-5 mesi di attesa ma con mio massimo stupore il primo posto utile è l’ 1 ottobre 2027, quindi dopo ben 19 mesi. Tanti mesi di attesa per una visita non sono accettabili da nessuno, tanto meno da chi come me ha pagato contributi per 46 anni e che paga pure i ticket a differenza di tanti. Alves Ballandi Risponde Beppe Boni Con i tempi di attesa di certe visite specialistiche uno fa in tempo a morire. Diciannove mesi per un esame Ecodoppler sono uno scandalo. Non si tratta di un esame complicato. È una verifica diagnostica non invasiva e indolore che combina l’ecografia (immagini in B-mode) con la tecnologia Doppler per visualizzare e misurare il flusso sanguigno in arterie e vene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Liste d’attesa infinite e gestione opaca"La sanità pubblica a Modena vive una fase di evidente difficoltà che non può più essere nascosta dietro slogan autocelebrativi.

Liste d’attesa infinite e nove mesi per entrareSono almeno un centinaio i malati di Alzheimer (molto spesso donne) che attendono di essere accolti a casa Roverella, e i tempi di attesa, salvo casi...

Regionali, De Cristofaro: Sanità più attenta alle aree interne del Casertano, stop liste d'attesa

Una raccolta di contenuti su sanità liste.

Temi più discussi: Sanità: liste d'attesa, Pronto ?Soccorso e assistenza in ospedale le priorità degli italiani; Le liste di attesa si governano con metodo e visione; Sanità, gli italiani promuovono il SSN con riserva: pesano liste d’attesa e accesso alle cure; Odissea sanità, a Viterbo quasi tre esami su dieci sono fuori tempo massimo.

Nella sanità liste d’attesa sempre infiniteMi reco al Cup di Ozzano Emilia (addetti gentilissimi e professionali) per prenotare un esame medico ecodoppler. Mi aspettavo 3-5 mesi di attesa ma con mio massimo stupore il primo posto utile è l’ 1 ... ilrestodelcarlino.it

Sanità, gli italiani promuovono il SSN con riserva: pesano liste d’attesa e accesso alle cureSanità tra priorità degli italiani: il SSN ottiene 5,74 su 10 nell’indagine Euromedia Research, con criticità su liste e accesso alle cure. fortuneita.com

SANITÀ Liste d’attesa lunghe e visite private sempre più veloci. Il portale per l’ #intramoenia in #Toscana riaccende il dibattito sul futuro del #sistemasanitario. @ladolcevitamag_ #carlodistanislao #sanità #salute #italia #welfare #attualità x.com

Extra Tv. . SANITÀ LAZIO, D' AMATO:"LISTE D' ATTESA, SITUAZIONE FUORI CONTROLLO" - facebook.com facebook