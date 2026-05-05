Sanità a Chieti il Comitato civico chiama i candidati sindaco | Servono risposte sulle criticità

Un comitato civico di Chieti ha scritto una lettera aperta ai candidati alla carica di sindaco per chiedere chiarimenti e interventi sulle principali criticità del sistema sanitario locale. La missiva si concentra sulla necessità di ottenere risposte concrete riguardo alla gestione e ai servizi sanitari presenti nella città. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata ancora rilasciata dai candidati in merito alle questioni sollevate.

Una lettera aperta ai candidati sindaco di Chieti per accendere i riflettori sulle criticità del sistema sanitario locale e chiedere impegni concreti. È l’iniziativa del Comitato civico “Salute Pubblica”, che ha invitato gli aspiranti primi cittadini a partecipare a un incontro pubblico in.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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