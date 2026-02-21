UilPoste Udine denuncia criticità nel Mercato Privati | Servono risposte immediate sulla gestione del personale

UilPoste Udine segnala gravi problemi nel settore Mercato Privati, evidenziando carenze nella gestione del personale. La denuncia arriva dopo diverse segnalazioni di sovraccarico di lavoro e mancanza di risposte da parte dell’azienda. I rappresentanti sindacali chiedono interventi immediati per tutelare le condizioni dei dipendenti e garantire un servizio più efficiente. La situazione rimane critica e necessita di soluzioni concrete.

La segreteria territoriale segnala casi già portati all'attenzione dell'azienda e parla di malessere diffuso tra i lavoratori. Borelli: “Pronti a metterci la faccia per difendere ogni collega” UilPoste Udine torna a intervenire sulle criticità nel settore Mercato Privati, puntando l'attenzione sulla salute e sul benessere di lavoratori e lavoratrici. Secondo la Segreteria territoriale, che si è espressa con le parole di Andrea Borelli, nonostante segnalazioni già inoltrate e casi specifici sottoposti all'azienda, non sarebbero arrivate risposte concrete. “Abbiamo già sottoposto all'attenzione dell'Azienda qualche caso problematico – ha dichiarato Borelli, segretario territoriale UILPoste Udine –.🔗 Leggi su Udinetoday.it

