UilPoste Udine denuncia criticità nel Mercato Privati | Servono risposte immediate sulla gestione del personale
UilPoste Udine segnala gravi problemi nel settore Mercato Privati, evidenziando carenze nella gestione del personale. La denuncia arriva dopo diverse segnalazioni di sovraccarico di lavoro e mancanza di risposte da parte dell’azienda. I rappresentanti sindacali chiedono interventi immediati per tutelare le condizioni dei dipendenti e garantire un servizio più efficiente. La situazione rimane critica e necessita di soluzioni concrete.
La segreteria territoriale segnala casi già portati all'attenzione dell'azienda e parla di malessere diffuso tra i lavoratori. Borelli: “Pronti a metterci la faccia per difendere ogni collega” UilPoste Udine torna a intervenire sulle criticità nel settore Mercato Privati, puntando l'attenzione sulla salute e sul benessere di lavoratori e lavoratrici. Secondo la Segreteria territoriale, che si è espressa con le parole di Andrea Borelli, nonostante segnalazioni già inoltrate e casi specifici sottoposti all'azienda, non sarebbero arrivate risposte concrete. “Abbiamo già sottoposto all'attenzione dell'Azienda qualche caso problematico – ha dichiarato Borelli, segretario territoriale UILPoste Udine –.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Osservatorio Retail 2025: emergono nuove criticità nella gestione del personale
Le risposte ai privati sulla Variante: "La zona industriale resta così"Il consiglio comunale ha approvato, in parte o in toto, oltre metà delle osservazioni dei privati sulla Variante al Piano Operativo Comunale, che definisce lo sviluppo urbanistico della zona industriale per i prossimi cinque anni.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Allerta meteo arancione oggi, 17 novembre 2025/ Ancora criticità in Friuli: a rischio Udine e GoriziaDiramata per oggi e domani un'allerta meteo arancione in Friuli: i bollettini della Protezione civile e le previsioni per i prossimi giorni È una situazione ancora complicata – soprattutto per il già ... ilsussidiario.net
Andrea Borelli - UIL Poste UDINE. . "Ti mancano dei buoni pasto Non è un errore, è la regola dei 3 mesi! Ecco la guida definitiva di UILPOSTE Udine per non sbagliare più i conti. #PosteItaliane #Lavoro #BuoniPasto #UILPOSTE #Udine #DirittiLavoratori" - facebook.com facebook