La Lega ha presentato un’interrogazione in Comune per chiedere chiarimenti sulle condizioni delle scuole di Garbatola. La richiesta riguarda questioni di sicurezza, igiene e problemi strutturali emersi nel plesso scolastico di via F. La richiesta di risposte scritte è stata presentata in seguito alle criticità segnalate.

Nerviano (Milano), 30 marzo 2026 - Sicurezza, igiene e condizioni strutturali sotto la lente. La sezione cittadina della Lega ha depositato un’interrogazione urgente, con richiesta di risposta scritta, per fare chiarezza sulle criticità emerse nel plesso scolastico di via F. Filzi a Garbatola, sede delle scuole primarie “Ada Negri” e “Madre Teresa di Calcutta”. Al centro della richiesta il verbale n. 5942026 redatto da ATS Milano Città Metropolitana a seguito di un sopralluogo effettuato il 13 marzo. Un documento che evidenzia un quadro definito “preoccupante”, con ben 14 punti di criticità tra problemi strutturali, igienici e di sicurezza.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scuole di Garbatola, la Lega chiede chiarezza: "Criticità gravi, servono risposte immediate"

Articoli correlati

Ternana, Stadio-clinica: “Gravi profili di criticità. La città di Terni ha diritto a chiarezza, trasparenza e rispetto rigoroso delle regole”“Le forze politiche del Patto Avanti di Terni hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta, tramite i due capogruppo in consiglio comunale...

"Gravi criticità in Oncologia al Camberlingo": la Fials chiede interventi urgentiIl sindacato denuncia una "distribuzione inadeguata e disfunzionale del personale infermieristico tra il Day Hospital oncologico e l’area di degenza...