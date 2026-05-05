A San Vincenzo, i residenti civici chiedono un’ambulanza dedicata per far fronte all’afflusso di circa 50.000 persone durante il periodo estivo. La richiesta nasce dalla necessità di gestire con maggiore tempestività eventuali emergenze sanitarie, considerando che il comune conta solo 6.000 residenti. La proposta prevede di spostare un’ambulanza proveniente da Venturina Terme per garantire un servizio più adeguato al crescente numero di visitatori.

? Cosa scoprirai Come può un comune gestire 50.000 persone con soli 6.000 residenti?. Perché l'ambulanza di Venturina Terme dovrebbe essere spostata a San Vincenzo?. Chi deve decidere la riallocazione dei mezzi tra i comuni costieri?. Quali rischi corre la sicurezza dei turisti senza un'ambulanza infermieristica?.? In Breve Popolazione sale da 6.000 a 50.000 presenze tra giugno e settembre.. Proposta prevede spostamento ambulanza da Venturina Terme a San Vincenzo.. Richiesta tavolo tecnico con Azienda USL Toscana nord ovest.. Obiettivo gestire emergenze tempo-dipendenti con personale infermieristico specializzato.. Il gruppo civico Avanti San Vincenzo ha presentato una richiesta urgente al sindaco Paolo Riccucci per ottenere un’ambulanza infermieristica durante la stagione estiva, quando la popolazione locale sale da 6.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Vincenzo: civici chiedono un’ambulanza per il boom estivo

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