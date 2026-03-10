Musei civici di Livorno Vincenzo Farinella nuovo direttore scientifico Il sindaco | Scelta la persona più idonea

Vincenzo Farinella è stato nominato nuovo direttore scientifico dei musei civici di Livorno dopo una selezione pubblica. La nomina è stata comunicata dal sindaco Luca Salvetti, che ha annunciato di aver scelto la persona più idonea per il ruolo. La decisione riguarda i musei civici della città, senza ulteriori dettagli sui criteri adottati.

Vincenzo Farinella è stato nominato nuovo direttore scientifico dei musei civici livornesi, a conclusione di una selezione pubblica, dal sindaco Luca Salvetti. “Ho analizzato con cura le numerose candidature, tutte sicuramente valide ma quella del professor Farinella è la più idonea per il ruolo richiesto. La sua nomina rappresenta una scelta di alto profilo fondata su competenze accademiche, scientifiche e curatoriali. Dal 1987 ha curato numerose mostre di rilievo nazionale, e l’ultima è proprio quella dedicata a Giovanni Fattori al nostro Museo Civico, che ha ottenuto un indiscusso successo di pubblico e di critica”. "Questa nomina - conclude il sindaco - segna un passaggio importante per la politica culturale della città. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

