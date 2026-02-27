Distretto Sanitario in località San Vincenzo di San Severino il sindaco denuncia ritardi e mancati utilizzi

Il sindaco di Mercato S. Severino ha inviato una lettera alla Direzione Generale dell’Asl per segnalare ritardi e mancati utilizzi relativi al Distretto Sanitario di San Vincenzo. La comunicazione è stata inviata ieri e contiene le principali contestazioni dell’amministrazione comunale. La questione riguarda la gestione e l’utilizzo delle strutture sanitarie nella frazione di San Vincenzo.

"I lavori avviati nel settembre 2025 per la realizzazione della nuova sede del Distretto Sanitario oggi risultano essere fermi da mesi senz'alcuna giustificazione – si legge nella missiva – al contempo, appare del tutto ingiustificato, nonostante il completamento, il mancato utilizzo della struttura presente nella stessa area ed individuata dall'Azienda Sanitaria per il trasferimento della farmacia dell'Asl e del Centro diabetologico attualmente ubicati all'interno del presidio di Curteri: ciò impedisce alla U.O.C. di Gastroenterologia di avere gli spazi necessari ad organizzare il Reparto"