San Severo spari da un’auto in via Cavour | caccia al responsabile

Nella città di San Severo, un episodio di sparatoria si è verificato in via Cavour, quando un'auto ha fatto fuoco in strada. Sul luogo sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per raccogliere testimonianze e ricostruire quanto accaduto. Il conducente dell’auto è ancora sconosciuto e non è stato ancora individuato. Le forze di polizia stanno indagando per identificare il responsabile e ricostruire le modalità di fuga.

? Cosa scoprirai Chi era il conducente dell'auto che ha sparato in via Cavour?. Come ha fatto il responsabile a fuggire senza lasciare tracce?. Cosa riveleranno i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona?. Perché l'attacco è stato pianificato con un veicolo in movimento?.? In Breve Ore 10:15 di martedì 5 maggio spari in via Cavour. Nessun ferito registrato dai primi accertamenti sul posto. Commissariato e Scientifica analizzano telecamere di sorveglianza della zona. Indagini mirano a ricostruire percorso di fuga del veicolo in via Cavour. Intorno alle 10:15 di questo martedì 5 maggio, una serie di spari ha colpito la tranquillità di via Cavour a San Severo, provocando il panico tra i residenti e i passanti della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Severo, spari da un’auto in via Cavour: caccia al responsabile Notizie correlate Paura e spari in via Cavour a San SeveroPaura in strada a San Severo, per l'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco in via Cavour. Inseguimento da film sulla Statale 16, auto finisce nel canale: ferito 46enne di San SeveroL'uomo era a bordo di una Fiat 500 Abarth risultata rubata a Pescara e intercettata dai carabinieri all'altezza di San Salvo Marina. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Fiamme nella notte, a fuoco tre auto: i roghi al Villaggio Artigiani e in via Zannotti a San Severo; 25 aprile, Meghnagi: Non volevano gli ebrei. Anpi, farneticanti le accuse della Brigata ebraica; Assalto con esplosivo a un bancomat a San Severo, colpita la Bpm; San Severo, tentata rapina allo Spazio Conad: ladri in fuga dopo l’allarme antifumo. San Severo, spari in strada da un'auto in corsa: nessun ferito. Tutte le piste al vaglioSul posto stanno operando gli agenti del locale commissariato di polizia che stanno eseguendo rilievi e cercando di ricostruire l'accaduto ... lagazzettadelmezzogiorno.it San Severo (FG), spari in via Cavour da un’auto in corsa: nessun feritoSpari in strada a San Severo, nel Foggiano: colpi esplosi da un’auto in corsa, nessun ferito. Indaga la polizia, al vaglio l’ipotesi di intimidazione o agguato. trmtv.it Ilsipontino Net. The News · Breaking News. Colpi di pistola nel centro di San Severo - facebook.com facebook 30/4/6. CSI -CENTRO SPORTIVO ITALIANO. Doppio traguardo ciclistico il 3/5: In Sicilia a S. Cipirello, 66 km della Marathon della Valle dello Jato. In Puglia tra il Gargano e il Tavoliere(partenza ed arrivo a San Severo) prova cicloturistica su strada sulla distan x.com