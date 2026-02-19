Inseguimento da film sulla Statale 16 auto finisce nel canale | ferito 46enne di San Severo

Un inseguimento spettacolare sulla Statale 16 ha portato un'auto rubata proveniente da Pescara a finire in un canale vicino a San Salvo Marina. L’automobile, inseguita dalla polizia, ha cercato di sfuggire a un controllo, ma ha perso il controllo e si è ribaltata. A bordo c’erano due uomini, uno dei quali è rimasto ferito e ora si trova in ospedale. La vettura è stata successivamente recuperata, mentre le forze dell’ordine indagano sulle ragioni del furto.

L'uomo era a bordo di una Fiat 500 Abarth risultata rubata a Pescara e intercettata dai carabinieri all'altezza di San Salvo Marina. La corsa è terminata con il 'tuffo' nel canale. Il 46enne è ora in ospedale Inseguimento da film sulla Statale 16, dove un'auto rubata a Pescara è stata intercettata all'altezza di San Salvo Marina terminando la corsa in un canale. Nell'incidente è rimasto ferito il conducente del veicolo provento di furto, un 46enne di San Severo. Il fatto è successo intorno alle 21.30 di ieri, mercoledì 18 febbraio: una Fiat 500 Abarth risultata rubata a Pescara è stata inseguita dai carabinieri della Compagnia di Vasto lungo la Strada Statale 16 Adriatica.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

