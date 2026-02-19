Inseguimento da film sulla Statale 16 auto finisce nel canale | ferito 46enne di San Severo
Un inseguimento spettacolare sulla Statale 16 ha portato un'auto rubata proveniente da Pescara a finire in un canale vicino a San Salvo Marina. L’automobile, inseguita dalla polizia, ha cercato di sfuggire a un controllo, ma ha perso il controllo e si è ribaltata. A bordo c’erano due uomini, uno dei quali è rimasto ferito e ora si trova in ospedale. La vettura è stata successivamente recuperata, mentre le forze dell’ordine indagano sulle ragioni del furto.
L'uomo era a bordo di una Fiat 500 Abarth risultata rubata a Pescara e intercettata dai carabinieri all'altezza di San Salvo Marina. La corsa è terminata con il 'tuffo' nel canale. Il 46enne è ora in ospedale Inseguimento da film sulla Statale 16, dove un'auto rubata a Pescara è stata intercettata all'altezza di San Salvo Marina terminando la corsa in un canale. Nell'incidente è rimasto ferito il conducente del veicolo provento di furto, un 46enne di San Severo. Il fatto è successo intorno alle 21.30 di ieri, mercoledì 18 febbraio: una Fiat 500 Abarth risultata rubata a Pescara è stata inseguita dai carabinieri della Compagnia di Vasto lungo la Strada Statale 16 Adriatica.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Statale 16, inseguimento e arresto: 46enne finisce in un canale dopo il furto di una Fiat 500 Abarth.Un furto di una Fiat 500 Abarth ha scatenato un inseguimento sulla Statale 16, finito con l’arresto di un uomo di 46 anni.
