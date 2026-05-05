Paura e spari in via Cavour a San Severo

Stamattina, intorno alle 10, si sono verificati alcuni spari in via Cavour a San Severo. La sparatoria ha causato momenti di tensione tra i residenti, che si sono riversati in strada nel tentativo di capire cosa stesse accadendo. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare eventuali responsabili.