Paura e spari in via Cavour a San Severo
Stamattina, intorno alle 10, si sono verificati alcuni spari in via Cavour a San Severo. La sparatoria ha causato momenti di tensione tra i residenti, che si sono riversati in strada nel tentativo di capire cosa stesse accadendo. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare eventuali responsabili.
Paura in strada a San Severo, per l'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco in via Cavour. Il fatto è successo intorno alle 10.15 di oggi, martedì 5 maggio: secondo quanto ricostruito, a fare fuoco sarebbe stata una persona a bordo di un'autovettura, subito dileguatasi.Nessuno sarebbe rimasto.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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