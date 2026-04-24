Roma dall’alto I segreti del Pincio al tramonto

La passeggiata del Pincio, ideata nel 1811 come parte di un piano di miglioramento urbano voluto dall’amministrazione napoleonica, fu uno dei pochi progetti approvati, insieme alla trasformazione di Piazza del Popolo. Questa area, situata sopra la città, offre una vista panoramica che si estende dall’alto e fu concepita come parte di un più ampio intervento di riqualificazione urbana. La storia di questo spazio si lega alle iniziative di rinnovamento portate avanti in quel periodo.

Concepita per la prima volta all’interno del vasto piano di abbellimento e razionalizzazione della città voluto dall’amministrazione napoleonica nel 1811, la passeggiata del Pincio, assieme alla trasformazione di Piazza del Popolo, fu uno dei pochi progetti che venne effettivamente approvato.🔗 Leggi su Romatoday.it

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