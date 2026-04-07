Da oggi inizia il cantiere per la riqualificazione della Galleria San Giorgio, situata sotto il Castello di Lerici. I lavori interesseranno l’intera area e sono previsti interventi di miglioramento delle strutture e delle finiture. La riqualificazione si concluderà con la sistemazione degli spazi interni ed esterni, con l’obiettivo di valorizzare il sito storico. L’intervento durerà alcune settimane, durante le quali saranno adottate misure per limitare i disagi ai passanti.

Sarà allestito da oggi il cantiere per i lavori di riqualificazione della Galleria San Giorgio, sotto il Castello di Lerici. I lavori sono finanziati dal bilancio comunale per un importo di oltre 70mila euro e avranno una durata di circa quindici giorni complessivi. Per consentire lo svolgimento degli interventi in sicurezza, sarà predisposta sulla Calata un’area di cantiere destinata al deposito dei materiali, uno spazio dedicato al posizionamento temporaneo delle imbarcazioni attualmente presenti nella zona interessata dai lavori mentre le canoe saranno temporaneamente ricollocate nell’area riservata adiacente al distributore di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via la riqualificazione della galleria San Giorgio

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