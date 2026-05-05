San Pancrazio grande festa per il ventennale di Pareti

A San Pancrazio, frazione di Parma, si celebra il ventennale di Pareti con una grande festa. A poca distanza dal centro cittadino, si trova la prima struttura in Italia progettata specificamente per un centro di arrampicata sportiva di livello europeo. La struttura rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati e gli atleti di questa disciplina, che negli ultimi vent’anni ha visto una crescita significativa in Italia.

Non tutti sanno che a Parma, e precisamente in zona San Pancrazio, si trova la prima struttura in Italia appositamente costruita per ospitare un centro dedicato all'arrampicata sportiva di livello europeo. Si tratta del Pareti Sport Center, inaugurato nel 2006, che il prossimo mercoledì 6 maggio.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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