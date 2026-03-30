Sgombero di San Matteo e trasferimento a San Pancrazio | scontro in Aula sui costi e la sicurezza

In aula si è discusso dello sgombero di San Matteo e del trasferimento del nucleo familiare a San Pancrazio. La questione riguarda i costi del trasferimento e le condizioni di sicurezza, con l'Amministrazione che ha affermato di lavorare per trovare una sistemazione stabile e adeguata per le persone coinvolte. La discussione si è concentrata sulle modalità e le tempistiche di questa operazione.

La vicesindaca Maletti ha piegato che a breve arriverà una soluzione abitativa, in risposta a quattro interrogazioni sul tema dello sgombero dell’area nomadi e successivo trasferimento delle persone lì stanziate "L’Amministrazione si sta adoperando per individuare una collocazione stabile e dignitosa per il nucleo familiare ospitato temporaneamente a San Pancrazio. Il percorso di ricerca si sta svolgendo in base ai requisiti indicati dalla Legge Regionale 112015 e dalle delibere sul programma per le microaree, approvate da questo Consiglio comunale nel luglio 2025. Percorso al quale dobbiamo approcciarci partendo da una necessaria... 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Sgombero di San Matteo e trasferimento a San Pancrazio: scontro in Aula sui costi e la sicurezza Articoli correlati Omicidio stradale, la Lega chiede lo sgombero del campo nomadi di San Matteo"L’omicidio stradale della donna avvenuto sabato ripropone il gravissimo tema del campo nomadi illegale di via Canaletto.