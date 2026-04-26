San Pancrazio | musica arte gastronomia e spettacolo per la festa patronale Ron in concerto

La comunità di San Pancrazio Salentino si appresta a celebrare i giorni della festa patronale, un evento che ogni anno richiama residenti e visitatori. Durante questa ricorrenza, si svolgono spettacoli musicali, esposizioni artistiche, degustazioni di specialità gastronomiche e spettacoli di intrattenimento. Tra gli appuntamenti principali, il concerto di Ron, artista noto per le sue performance dal vivo. La manifestazione si svolge nella giornata dedicata ai festeggiamenti religiosi e alle attività culturali.

SAN PANCRAZIO SALENTINO – La comunità di San Pancrazio Salentino si prepara a vivere i giorni più attesi dell’anno. Il programma della Festa Patronale in onore di San Pancrazio Martire, prevede un calendario ricco che dall'8 al 12 maggio trasformerà il borgo brindisino in un palcoscenico a cielo.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Fede, musica e sapori per San Marco Evangelista: il programma della festa patronaleCELLINO SAN MARCO – Comunità in fermento per le celebrazioni in onore del Santo Patrono. Rkomi in concerto per la Festa patronale di ApricenaSarà Miko Manuele Martorana, in arte Rkomi, l’ospite di punta della Festa Patronale di Apricena in onore di Maria Ss.