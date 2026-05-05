San Nunzio Sulprizio | la fede incrollabile del giovane operaio

San Nunzio Sulprizio, giovane operaio noto per la sua fede forte e perseverante, ha affrontato una grave malattia che lo ha tenuto lontano dal lavoro e dalla famiglia. La sua vita è stata segnata da momenti di sofferenza, durante i quali ha ricevuto il sostegno di persone vicine e di membri della comunità religiosa. La sua testimonianza di fede si riflette nella sua resistenza e nel modo in cui ha affrontato le difficoltà.

? Cosa scoprirai Come ha trasformato la fatica in officina in una testimonianza di fede?. Chi ha sostenuto il giovane operaio durante la sua grave malattia?. Perché la sua storia è diventata un modello per i giovani oggi?. Dove si concentrano ancora oggi i pellegrinaggi dedicati al suo culto?.? In Breve Beatificato da Paolo VI il 1 dicembre 1963 e canonizzato da Francesco nel 2018.. Il colonnello Felice Wochinger assistette il giovane durante le cure a Napoli.. La memoria liturgica si celebra ogni 5 maggio tra Abruzzo e Napoli.. Nato a Pescosansonesco il 13 aprile 1817, morì a Napoli a 19 anni.. Il 5 maggio 2026 la Chiesa celebra a Napoli e in Abruzzo la memoria di San Nunzio Sulprizio, giovane operaio nato a Pescosansonesco il 13 aprile 1817 che trasformò la fatica del lavoro in una testimonianza di fede pasquale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Nunzio Sulprizio: la fede incrollabile del giovane operaio Notizie correlate San Nunzio Sulprizio (5 maggio): giovane operaio e testimone pasquale di speranzaIn questo Martedì della V settimana di Pasqua, 5 maggio 2026, la Chiesa in Italia ricorda San Nunzio Sulprizio (1817–1836), giovane laico e operaio,... Oggi 5 maggio, San Nunzio Sulprizio: dopo la sua morte, avvengono tanti miracoliDopo la sua dipartita, si verificano molti eventi miracolosi, tra cui una guarigione dopo aver poggiato sulla ferita le pezzuole di Nunzio che... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tutti i Santi giorni, 5 maggio: oggi si commemora San Nunzio Sulprizio; San Nunzio Sulprizio (5 maggio): giovane operaio e testimone pasquale di speranza; Giovani in pellegrinaggio a Pescosansonesco per San Nunzio Sulprizio; S. Nunzio Sulprizio, domani la S. Messa nel 190mo della morte. San Nunzio Sulprizio (5 maggio): giovane operaio e testimone pasquale di speranzaIl 5 maggio la Chiesa ricorda San Nunzio Sulprizio, giovane operaio: fede, lavoro e sofferenza offerta, segno di speranza pasquale. ilgiorno.it Chiese Abruzzo-Molise: sabato più di 350 giovani si recheranno in pellegrinaggio a Pesconsansonesco per venerare san Nunzio SulprizioSabato 2 maggio più di 350 giovani si recheranno in pellegrinaggio dalle undici diocesi che compongono la Regione ecclesiastica abruzzese-molisana a Pesconsansonesco (Pe) per venerare il giovane santo ... agensir.it San Nunzio Sulprizio per la rubrica “#TuttiISantiGiorni” del 5 maggio. #IlSantoDelGiorno - facebook.com facebook