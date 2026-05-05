San Nunzio Sulprizio 5 maggio | giovane operaio e testimone pasquale di speranza

Il 5 maggio 2026 si celebra il ricordo di San Nunzio Sulprizio, un giovane operaio vissuto nel XIX secolo e considerato un esempio di fede e dedizione nel quotidiano. La ricorrenza cade durante la V settimana di Pasqua, giorno in cui la Chiesa italiana ricorda la sua vita, caratterizzata da un cammino di sofferenza e speranza. La sua figura è associata a valori di impegno e testimonianza personale.

In questo Martedì della V settimana di Pasqua, 5 maggio 2026, la Chiesa in Italia ricorda San Nunzio Sulprizio (1817–1836), giovane laico e operaio, divenuto simbolo di una santità quotidiana nutrita di fede, lavoro e sofferenza offerta. Nato a Pescosansonesco (Pescara) il 13 aprile 1817, rimase presto orfano; cresciuto dalla nonna, assimilò una profonda pietà. Ancora adolescente fu affidato a uno zio fabbro, che lo avviò a un mestiere duro e non adatto alla sua età. Tra fatiche e privazioni, Nunzio imparò a leggere la propria condizione alla luce del Vangelo, trasformando il dolore in offerta per la Chiesa e per i fratelli. Colpito da una grave malattia ossea, fu curato tra L’Aquila e Napoli, dove conobbe il colonnello Felice Wochinger, che lo assistette come un padre.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Nunzio Sulprizio (5 maggio): giovane operaio e testimone pasquale di speranza Notizie correlate Al cardinale Pizzaballa il Premio internazionale San Benedetto da Norcia: “Coraggioso testimone di pace, dialogo e speranza”Norcia, 29 aprile 2026 - È il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, il vincitore della prima edizione del Premio... Tregua pasquale in Ucraina: 32 ore di silenzio tra speranza e dubbiUn fragile silenzio dovrebbe interessare il fronte ucraino dalle ore pomeridiane di domani fino alla serata di domenica prossima, in occasione della... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: San Nunzio Sulprizio (5 maggio): giovane operaio e testimone pasquale di speranza; Giovani in pellegrinaggio a Pescosansonesco per San Nunzio Sulprizio; S. Nunzio Sulprizio, domani la S. Messa nel 190mo della morte; Giovani in pellegrinaggio a Pescosansonesco per San Nunzio. San Nunzio Sulprizio (5 maggio): giovane operaio e testimone pasquale di speranzaIl 5 maggio la Chiesa ricorda San Nunzio Sulprizio, giovane operaio: fede, lavoro e sofferenza offerta, segno di speranza pasquale. ilgiorno.it Chiese Abruzzo-Molise: sabato più di 350 giovani si recheranno in pellegrinaggio a Pesconsansonesco per venerare san Nunzio SulprizioSabato 2 maggio più di 350 giovani si recheranno in pellegrinaggio dalle undici diocesi che compongono la Regione ecclesiastica abruzzese-molisana a Pesconsansonesco (Pe) per venerare il giovane santo ... agensir.it #05maggio #SanNunzioSulprizio #beatonunzio #nunziosulprizio - facebook.com facebook