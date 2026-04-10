Tregua pasquale in Ucraina | 32 ore di silenzio tra speranza e dubbi
Domani pomeriggio inizia una tregua di 32 ore tra le forze in Ucraina, prevista fino alla sera di domenica, in occasione della Pasqua ortodossa. Durante questo periodo si prevede un'interruzione dei combattimenti sul fronte, con un silenzio che si estende per circa un giorno e mezzo. La misura è stata annunciata senza dettagli sui possibili effetti o sulle reazioni delle parti coinvolte.
Un fragile silenzio dovrebbe interessare il fronte ucraino dalle ore pomeridiane di domani fino alla serata di domenica prossima, in occasione della celebrazione della Pasqua ortodossa. Il decreto emesso da Putin impone alle truppe di sospendere le attività belliche in ogni direzione per questo intervallo temporale, pur mantenendo l’esercito in stato di allerta per contrastare eventuali manovre ostili o provocazioni provenienti dal nemico. L’iniziativa del governo russo prevede che la parte ucraina rispetti lo stesso protocollo di non belligeranza. Parallelamente, Zelensky ha espresso la necessità di trasformare questa pausa festiva in un passo concreto verso una soluzione diplomatica definitiva, sottolineando come la popolazione necessiti di festività prive di pericoli e di progressi reali verso la stabilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aveva precedentemente segnalato l'apertura di Kiev a una potenziale tregua pasquale. I raid russi sul Paese sono continuati per tutta la settimana x.com