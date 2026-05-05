San Nicola festa a Bari | il piano traffico e le restrizioni

A Bari, i festeggiamenti per San Nicola sono iniziati, con un piano di limitazioni alla circolazione che sarà in vigore dal 7 al 9 maggio. La Polizia Locale ha predisposto misure specifiche per gestire il traffico e garantire la sicurezza durante le celebrazioni. Le restrizioni riguardano alcune zone della città, con divieti e deviazioni in vigore nei giorni dedicati ai festeggiamenti.

Bari entra nel vivo dei festeggiamenti per il patrono San Nicola. Dal 7 al 9 maggio, la Polizia Locale ha varato un robusto piano di limitazioni alla viabilità per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento della Sagra. Le prime restrizioni scattano proprio oggi, interessando il cuore della città e preparandola alla grande invasione dei pellegrini. Il piano della viabilità è progressivo e inizialmente mirato a liberare le aree che ospiteranno le prime installazioni e i momenti istituzionali. A partire da oggi e per l'intera giornata “è istituito il divieto di fermata in piazza della Libertà e nel tratto di strada Palazzo dell’Intendenza compreso tra vico Prefettura e strada Barone”.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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Processione di san Nicola di Bari 6 Dicembre 2025

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