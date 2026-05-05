San Marino | sospesi gli atleti condannati in primo grado per violenza
A San Marino, alcuni atleti condannati in primo grado per atti di violenza sono stati temporaneamente sospesi dall’attività sportiva. La normativa locale prevede che, in presenza di una condanna penale, l’atleta possa essere sospeso anche prima di una sentenza definitiva. Inoltre, la legge stabilisce sanzioni per chi non comunica tempestivamente la propria posizione o le eventuali condanne penali, con conseguenze che possono influire sulla partecipazione alle competizioni.
? Cosa scoprirai Come può lo sport sospendere un atleta prima della condanna definitiva?. Quali sono le sanzioni previste per chi non comunica la propria posizione?. Perché la sicurezza nei centri sportivi prevale sulla presunzione d'innocenza?. Chi deve gestire la comunicazione obbligatoria dell'atleta verso la federazione?.? In Breve Atleta deve comunicare condanna entro 10 giorni al Presidente della Federazione o CONS.. Mancata autocertificazione comporta squalifica automatica per 4 anni per il tesserato.. Presidente deve disporre la sospensione entro 5 giorni dalla ricezione della notizia.. Pena minima di 12 mesi in primo grado attiva la procedura di sospensione.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
“Lo sport non può attendere i tre gradi di giudizio, serve una misura preventiva”, così San Marino sospende gli atleti condannati per violenza di genereIl caso del calciatore Manolo Portanova e la sua condanna in secondo grado per violenza sessuale ha riacceso in Italia il dibattito sul rapporto tra...
Leggi anche: San Marino contro la violenza di genere: il brano musicale e la collaborazione con San Marino United Artists
Una raccolta di contenuti
Argomenti più discussi: San Marino sospende gli atleti condannati: la legge che l'Italia non ha; La slackline mozzafiato: 300 metri sospesi nel vuoto [VIDEO]; Road to somewhere il viaggio on the road di 3 ragazzi portoghesi su una Renault 19 fino a San Marino; Energika 2026 al via: sport all'aperto nelle vie del centro storico.
Dal caso Portanova alla legge di San Marino: sospensione automatica già al primo grado per violenza. Il modello che sfida l'Italia. - facebook.com facebook