In Italia, il dibattito sul ruolo della giustizia nello sport si è intensificato dopo la condanna in secondo grado di un calciatore per violenza sessuale, che ha portato alla sospensione degli atleti coinvolti in casi di violenza di genere. La questione riguarda la possibilità di adottare misure preventive che interrompano immediatamente la carriera degli atleti condannati, senza attendere il pronunciamento definitivo dei tre gradi di giudizio.

Il caso del calciatore Manolo Portanova e la sua condanna in secondo grado per violenza sessuale ha riacceso in Italia il dibattito sul rapporto tra giustizia ordinaria e mondo dello sport, soprattutto sul tema della permanenza in campo di atleti coinvolti in procedimenti per reati gravi. Un confronto che tocca direttamente il nodo della “ responsabilità sportiva ” prima ancora della sentenza definitiva, e che divide tra chi invoca la presunzione di innocenza e chi chiede misure immediate di tutela dell’immagine e della sicurezza negli ambienti sportivi. In questo solco si inserisce la scelta della Repubblica di San Marino, che ha introdotto una normativa particolarmente severa sulla sospensione automatica degli atleti già dopo una condanna di primo grado per violenza di genere e abusi su minori come spiega al FattoQuotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Lo sport non può attendere i tre gradi di giudizio, serve una misura preventiva”, così San Marino sospende gli atleti condannati per violenza di genere

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