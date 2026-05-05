San Leonardo | festa del tesseramento Anpi in Fondazione Arta

Nel quartiere San Leonardo si svolge la Festa del Tesseramento dell'Anpi, un evento che coinvolge la comunità con momenti di musica e incontri pubblici. La manifestazione si tiene presso la Fondazione Arta e rappresenta un’occasione per sottoscrivere l’iscrizione all’associazione. La giornata prevede attività e interventi rivolti ai partecipanti, con l’obiettivo di promuovere l’adesione e la partecipazione.

Il quartiere San Leonardo torna ad animarsi di musica e parole con la Festa del Tesseramento di Anpi. La associazione dei partigiani italiani ha organizzato infatti proprio nel quartiere a Nord di Parma un evento che prevede un reading teatrale intervallato da diversi momenti musicali, previsto.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Anpi, ecco quanto incassa: oltre 1,3 milioni tra contributi pubblici, 5×1000 e tesseramentoNelle manifestazioni per il 25 aprile l’Anpi si è contraddistinta per il tentativo di escludere dalle piazze, in particolare quella di Milano, anche... Leggi anche: Grande partecipazione alla festa del tesseramento dei comunisti a Polistena Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Aspettando non so, lo spettacolo di Casa Viterbo in scena al teatro San Leonardo; Serramanna: tre giorni di festa per Sant’Isidoro; Cuba nel cuore, il concerto solidale dell’Agrupación musical de pueblos andino ha riempito la platea del Teatro San Leonardo; S. Leonardo. Nuova strada forestale a servizio dei castagneti. Festa per San Leonardo di Noblac. Il patrono della comunità di VernioVernio celebra il Santo Patrono San Leonardo di Noblac con una giornata dedicata alla memoria, alla cultura e alla comunità. Torna, infatti, sabato 8 novembre, la tradizionale Festa del Patrono, San ... lanazione.it San Leonardo di Porto Maurizio: il Santo del 26 novembreSan Leonardo di Porto Maurizio, al secolo Paolo Girolamo Casanova, è un santo molto venerato, la cui festa cade il 26 novembre. Nato il 20 dicembre 1676 a Porto Maurizio, in Liguria, Leonardo è noto ... quotidiano.net Erasmus, quattro studenti lettoni alle medie di San Leonardo in Treponzio - facebook.com facebook