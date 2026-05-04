L’Associazione partigiani italiani ha raccolto oltre 1,3 milioni di euro tra contributi pubblici, denaro proveniente dal 5 per mille e quote di tesseramento. Durante le celebrazioni del 25 aprile, l’organizzazione ha tentato di escludere dalle manifestazioni pubbliche, in particolare a Milano, alcuni rappresentanti della brigata ebraica. La questione ha suscitato discussioni pubbliche e attenzione sui limiti delle partecipazioni alle celebrazioni ufficiali.

Nelle manifestazioni per il 25 aprile l’Anpi si è contraddistinta per il tentativo di escludere dalle piazze, in particolare quella di Milano, anche gli esponenti della brigata ebraica. Episodi di violenza verbale e non solo hanno scandito le tappe di una mobilitazione sempre meno inclusiva e più ad excludendum ”. Ma quanti sono, e quanto costano agli italiani, gli iscritti dell’associazione nazionale partigiani lo ha svelato in un’inchiesta per il Giornale Fausto Biloslavo, analizzando l’ultimo bilancio disponibile pubblicato nel 2025 (ma relativo all’anno 2024). Dal documento risulta che nell’anno l’Anpi ha incassato oltre 1milione e 300 mila euro e che tra i suoi ‘foraggiatori’ ci sono il Ministero della Difesa, le Regioni e anche il contributo del 5×1000 versato dai cittadini con la dichiarazione dei redditi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Anpi, ecco quanto incassa: oltre 1,3 milioni tra contributi pubblici, 5×1000 e tesseramento

Notizie correlate

Iren, utile record e pioggia di milioni per Genova: quanto incassa il Comune e cosa cambia per i cittadiniOltre 30 milioni di euro nelle casse del Comune di Genova e 600 nuovi ingressi in azienda: tutti i dettagli del bilancio 2025 approvato dal CdA di...

Iren, utile record e pioggia di milioni per Torino: quanto incassa il Comune e cosa cambia per i cittadiniOltre 34 milioni di euro nelle casse del Comune di Torino e 600 nuovi ingressi in azienda: tutti i dettagli del bilancio 2025 approvato dal CdA di...