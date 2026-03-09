Grande partecipazione alla festa del tesseramento dei comunisti a Polistena

A Polistena si è svolta la festa del tesseramento del circolo territoriale di Rifondazione Comunista, con una notevole affluenza di iscritti e simpatizzanti. L’evento ha visto la presenza di numerosi partecipanti che hanno preso parte alle attività e alle discussioni organizzate durante la giornata. L’iniziativa ha attirato l’attenzione del pubblico locale e ha coinvolto diverse fasce della comunità.

Sede gremita e militanti anche all’esterno. Acerbo: "Difendere la Costituzione, non permettiamo a un governo che si richiama ai tempi più bui della storia italiana di manometterla" Una partecipazione straordinaria ha caratterizzato la Festa del tesseramento del circolo territoriale di Rifondazione Comunista “A. Gramsci” di Polistena. L’iniziativa, svoltasi nella sede di via Nenni, ha registrato un’affluenza tale da non riuscire a contenere tutti i partecipanti all’interno dei locali: numerosi militanti e simpatizzanti sono rimasti all’esterno, segno di un forte interesse e di una mobilitazione diffusa. Nel corso dell’incontro sono intervenute anche due giovanissime militanti, Miriana Ciminello e Teresa Chiaro, che hanno dedicato i loro interventi al ruolo delle donne nella società. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

