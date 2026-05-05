Nella zona di San Jacopino si è verificata una lite violenta in via Galliano, durante la quale potrebbe essere stata impiegata un’arma. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’incidente e sui rilievi fatti sul luogo. Contestualmente, è stato presentato un esposto riguardante le cosiddette zone franche della zona, ma al momento non sono noti i firmatari o le motivazioni precise di questa denuncia.

? Cosa scoprirai Cosa è successo realmente tra via Galliano e via Doni?. Chi ha firmato l'esposto per denunciare le zone franche?. Come influisce lo spaccio sul decoro del giardino di via Toselli?. Perché i residenti chiedono l'intervento della Procura?.? In Breve Lite avvenuta domenica sera tra via Galliano e via Doni con possibile arma da taglio.. 250 firmatari hanno depositato un esposto collettivo per denunciare il degrado nel quartiere.. Spaccio e bivacchi colpiscono l'area verde tra via Galliano e via Toselli.. Residenti chiedono presidi costanti nelle zone comprese tra via Galliano, Toselli e Doni.. Il presidente del Comitato Cittadini Attivi San Jacopino, Simone Gianfaldoni, ha segnalato una violenta lite avvenuta domenica sera intorno alle ore 20 tra via Galliano e via Doni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Jacopino: lite violenta e possibile arma in via Galliano

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