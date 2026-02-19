A San Jacopino un incontro pubblico sulla sicurezza

Lunedì 23 febbraio alle ore 21.15, presso il Circolo Pescetti in via Vincenzo Bellini 14, il Comitato “Cittadini Attivi San Jacopino” promuove un incontro pubblico dedicato alla sicurezza nel quartiere. Il comitato, da tempo impegnato nella difesa e valorizzazione del tessuto urbano locale, ha.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

San Jacopino: via all’assemblea pubblica dedicata alla (scarsa) sicurezza nel quartiereSan Jacopino ha organizzato un’assemblea pubblica per discutere della crescente insicurezza nel quartiere.

Leggi anche: Sicurezza, i residenti di San Jacopino scendono in piazza insieme agli altri quartieri \ VIDEO

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Spaccate, scippi e spaccio in aumento. Da Firenze (San Jacopino) arriva un altro appello alle istituzioni; Jacopo, l’assistente virtuale del Comune di Pistoia: un nuovo servizio digitale attivo 24 ore su 24; San Valentino ai Musei, le coppie pagheranno un solo biglietto d’ingresso; Live Showcase: Contest, Live & Open Mic Hip Hop al Centro Giovani Sala Gialla.

San Jacopino: via all’assemblea pubblica dedicata alla (scarsa) sicurezza nel quartiereSi terrà lunedì 23 febbraio al circolo Pescetti. Anche stamani un balordo ha dato in escandenze. Il rione è allo stremo, tra soggetti violenti, scippi, spaccate e spaccio ... lanazione.it

San Jacopino: dieci auto vandalizzate e furto alla palestra EvolutionUn’altra notte da incubo nel quartiere di San Jacopino con dieci auto vandalizzate e una spaccata con furto alla palestra Evolution di via Giambattista Lulli. I soliti ignoti avrebbero colpito nella ... lanazione.it

tessa nicchi (@tessanicchi) on X x.com