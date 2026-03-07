80 anni fa la prima volta al voto | San Giuliano Terme celebra il ‘Mese delle donne’

Ottant'anni fa, per la prima volta, le donne hanno potuto votare in Italia. A San Giuliano Terme, il Comune celebra il ‘Mese delle donne’ con iniziative dedicate. In questa occasione, viene ricordata Teresa Mattei, la più giovane deputatessa alla Costituente, nata a Genova, laureata in filosofia a Firenze e attiva nella lotta clandestina. La ricorrenza si inserisce nel programma di eventi promossi per ricordare il diritto di voto femminile.

San Giuliano Terme (PI), 6 marzo 2026 – “Teresa Mattei, la più giovane deputatessa italiana alla Costituente ha molti bei riccioli bruni, due begli occhi vivi e ha 25 anni: è nata a Genova, ha studiato a Milano e a Firenze si è laureata in filosofia, durante la lotta clandestina”. Così nel 1946 Il Messaggero descriveva la neoeletta “madre costituente”, una delle 21 che parteciperanno ai lavori dell'assemblea che scriverà la carta costituzionale. Anche di questo si parlerà nel “marzo delle donne 2026” sangiulianese, un mese intero, e oltre, con al centro “Il diritto che ha cambiato l'Italia nel'80esimo del voto alle donne”. Non solo in occasione del referendum del 2 giugno '46 per scegliere fra monarchia e Repubblica: a marzo dello stesso anno, infatti, ben 5. 🔗 Leggi su Lanazione.it

