Al via la rassegna ' San Giuliano e le sue terme'

È iniziata la rassegna 'San Giuliano e le sue terme', con tre eventi programmati in quindici giorni. Gli incontri si tengono sempre al 'Teatrino dei Granduchi', nello stesso orario, alle 17, e nello stesso giorno, il lunedì. Gli organizzatori hanno confermato le date e il luogo delle manifestazioni, che prevedono incontri consecutivi nello stesso ambiente.

"Notte prima degli esami 3.0" e la gioventù dell'intelligenza artificiale, del poliamore e del nichilismo Tre appuntamenti in quindici giorni, tutti nello stesso luogo, il 'Teatrino dei Granduchi', e nello stesso giorno della settimana (il lunedì) e alla stessa ora (17.30). Una rassegna interamente dedicata a 'San Giuliano e le sue terme: storia, arte e benessere', come recita il titolo, "per rinnovare e rafforzare un legame che è nel dna della comunità sangiulianese e che è anche all'origine della nascita del nostro comune", spiega il sindaco Matteo Cecchelli. Il secondo appuntamento è fissato per lunedì 23,... 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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