Atto vandalico al parco intitolato a Falcone e Borsellino
Un atto vandalico ha danneggiato il parco pubblico tra via Milano e viale Gramsci a San Giovanni Valdarno. Il parco, dedicato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, è stato colpito nei giorni scorsi da atti di danneggiamento. La polizia sta indagando sull’incidente e ha raccolto testimonianze nella zona. Nessun’altra informazione sui responsabili è ancora stata resa nota.
Un grave atto di vandalismo ha colpito nei giorni scorsi il parco pubblico situato tra via Milano e viale Gramsci, a San Giovanni Valdarno, intitolato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Un gruppo di persone ha infatti danneggiato il cartello commemorativo dedicato ai due magistrati.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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