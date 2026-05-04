Atto vandalico al parco intitolato a Falcone e Borsellino

Un atto vandalico ha danneggiato il parco pubblico tra via Milano e viale Gramsci a San Giovanni Valdarno. Il parco, dedicato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, è stato colpito nei giorni scorsi da atti di danneggiamento. La polizia sta indagando sull’incidente e ha raccolto testimonianze nella zona. Nessun’altra informazione sui responsabili è ancora stata resa nota.