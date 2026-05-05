San Giovanni Bosco | studenti verso la Croazia e le Azzorre

Gli studenti di Isernia parteciperanno a un progetto di scambio che li porterà in Croazia e nelle Azzorre. Durante il soggiorno, avranno l'opportunità di osservare da vicino le pratiche di insegnamento e le attività legate alla sostenibilità e all'uso delle tecnologie digitali. Le visite e le attività coinvolgeranno sia aspetti educativi sia esperienze pratiche, offrendo un confronto diretto con realtà diverse.

? Cosa scoprirai Come cambieranno le lezioni a Isernia dopo il job shadowing in Croazia?. Cosa impareranno gli studenti nelle Azzorre sulla sostenibilità e la digitale?. Chi sono i docenti spagnoli che arriveranno a lezione a Isernia?. Come influenzeranno questi scambi il futuro formativo degli studenti coinvolti?.? In Breve 7 studenti in Croazia e 4 nelle Azzorre dal 4 all'8 maggio 2026.. Docente isernino in job shadowing presso la scuola Osnovna Skola Vugrovek-Kasina.. Accoglienza a Isernia di due insegnanti della scuola spagnola IES Ramiro.. Progetto Ka1 Scuola basato su collaborazioni internazionali attive da oltre 12 anni.. Dal 4 all’8 maggio 2026, sette studenti delle classi terze e due docenti dell’Istituto San Giovanni Bosco di Isernia partiranno per la Croazia presso la scuola Osnovna Skola Vugrovek-Kasina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Giovanni Bosco: studenti verso la Croazia e le Azzorre Notizie correlate Leggi anche: Sicurezza online e cyberbullismo: la polizia incontra gli studenti dell'istituto San Giovanni Bosco di Giarre Sanità, le mani del clan sul San Giovanni Bosco: «Colletti bianchi in cella»Era una fabbrica di falsi certificati medici, di quelli buoni ad ottenere la scarcerazione di boss e affiliati dinanzi ai giudici del Tribunale di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Gli studenti della scuola San Giovanni Bosco visitano la mostra I Semi di Persefone a cura della Pro Loco Marconia; La scuola media Don Bosco di Legnago festeggia i 25 anni; Nuove destinazioni europee per L’istituto Comprensivo San Giovanni Bosco; Brasile – L'Ispettoria San Giovanni Bosco partecipa all'Assemblea allargata dell'UBEC 2026 a Brasilia - ANS. Scuola in musica a Taranto: l’Istituto San Giovanni Bosco celebra talento, inclusione e comunitàTARANTO - A Taranto l’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto presenta Scuola in musica, un ricco calendario di eventi di fine anno che trasformano la scuola in uno spazio aperto alla cit ... giornaledipuglia.com San Giovanni Bosco, 31 gennaio 2025/ Oggi si celebra il sacerdote dei giovani, missionario e pedagogoFondatore dei salesiani, San Giovanni Bosco è un Santo molto amato perché mise in pratica il Vangelo nella sua forma più sociale, sempre vicino ai giovani Ogni anno, il 31 gennaio, la Chiesa Cattolica ... ilsussidiario.net L'82enne, appena uscita dalla chiesa di San Giovanni Bosco, ha accusato un improvviso malore perdendo i sensi crollando, violentemente, sul sagrato: è morta poco dopo in ospedale. Ha avuto un aneurisma cerebrale fulminante - facebook.com facebook