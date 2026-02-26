Sanità le mani del clan sul San Giovanni Bosco | Colletti bianchi in cella

Una rete illegale gestiva falsi certificati medici, utili per ottenere la scarcerazione di persone coinvolte in attività criminali. L’indagine ha portato all’identificazione di alcuni individui coinvolti in questa operazione illecita. Le autorità stanno proseguendo le verifiche per chiarire ogni dettaglio su questa attività. La situazione è sotto stretta osservazione da parte delle forze dell’ordine.

Era una fabbrica di falsi certificati medici, di quelli buoni ad ottenere la scarcerazione di boss e affiliati dinanzi ai giudici del Tribunale di Napoli. Ma era anche un laboratorio abusivo di cartelle cliniche false, roba utile a ottenere indennizzi assicurativi dopo aver orchestrato finti incidenti stradali. Infine, una potente macchina da soldi, grazie alla buvette, ai parcheggi, alle macchinette distributrici di bevande e alimenti; oppure grazie al monopolio assicurato a una sola ditta di ambulanze, che potevano incassare soldi in chiaro dalla sanità pubblica. È la storia nera del San Giovanni Bosco, ospedale non privo di eccellenze tra professionisti e sanitari, alla luce di quanto emerge dal blitz messo a segno ieri mattina dai carabinieri del reparto operativo e del nucleo di polizia economico e finanziaria della Finanza. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

