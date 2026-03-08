Sicurezza online e cyberbullismo | la polizia incontra gli studenti dell' istituto San Giovanni Bosco di Giarre

Gli agenti della polizia hanno incontrato gli studenti dell’istituto San Giovanni Bosco di Giarre per una lezione sulla sicurezza online e il cyberbullismo. Durante l’incontro, hanno spiegato come navigare in rete in modo sicuro e hanno affrontato i rischi legati all’uso del web. L’obiettivo era sensibilizzare i ragazzi sui comportamenti corretti da adottare durante l’attività online. La sessione si è svolta nel plesso Monsignor Alessi dell’istituto.

L'uso consapevole del web per "navigare" in rete in sicurezza. È stato questo il tema della lezione formativa tenuta dagli agenti della polizia nel plesso Monsignor Alessi dell'Istituto comprensivo San Giovanni Bosco"di Giarre. Ad accogliere i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Acireale è stata la dirigente, Maria Cettina Maccarrone, che ha sottolineato la valenza di un'azione sinergica tra scuola, famiglie e forze dell'ordine per prevenire efficacemente i rischi connessi all'uso dei nuovi strumenti digitali. L'incontro è stato tenuto dal commissario capo, Simona Foscolo, del commissariato di Acireale, che ha interagito con gli alunni, catturando la loro attenzione dialogando con loro su temi molto sentiti dal mondo giovanile.